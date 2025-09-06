Haberler

Muratlı’da Tren, Minibüse Çarptı, Sürücü Yaralandı

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen olayda, bir yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı. Muradiye Mahallesi’nde gerçekleşen kazada, P.K. adlı sürücünün kullandığı 59 AFJ 066 plakalı minibüs, trenin çarpması sonucu hasar aldı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen minibüsün sürücüsünde yaralanmalar meydana geldi ve yaralı, Muratlı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olay sonrasında, minibüsün kaldırılmasıyla tren seferine devam etti.

