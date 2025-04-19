Muratlı’da Üç Şüpheli Gözaltına Alındı

OPERASYONDA SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda çok sayıda suç aleti ele geçirildi ve 3 şüpheli karakola götürüldü. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir adrese yönelik yaptığı operasyonda, çeşitli suç unsurlarına el koydu.

ELE GEÇİRİLEN SUÇ UNSURLARI

Yapılan aramada, 2 ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 132 tabanca fişeği, 13 kurusıkı fişeği, 1 döner bıçağı, 1 kama bıçağı, 1 av fişeği ve 1 tarihi sikke gibi suç aletleri bulundu. Olayla ilgili olarak üç şüpheli hakkında hem adli hem de idari işlem başlatıldı.

EMNİYETTEN HUZUR VE GÜVEN MESAJI

Emniyet yetkilileri, Tekirdağ’da huzur ve güven ortamının devam etmesi için gece gündüz çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Bu tür operasyonların özellikle suç oranını azaltma amacı taşıdığı ifade ediliyor.