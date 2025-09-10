Muratlı’da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımını önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyon sırasında bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ve mermi buldu.

ŞÜPHELİ ÜZERİNDE BULUNAN MADDELER

İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekibi, Kazımdirik-Turan Mahallesi’nde daha önce uyuşturucu kullanmakla ilgili bilgileri bulunan S.E. isimli kişiye ait evde arama yaptı. Yapılan aramalarda yaklaşık 70 gram uyuşturucu madde içeren tütün ile 11 adet 7×65 çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheli, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Şahıs hakkında ‘TCK 191 – Uyuşturucu Madde Kullanma’ ve ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçları sebebiyle adli tahkikat başlatıldı.