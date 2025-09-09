Muratlı’da Yağ Nedeniyle Motosiklet Devrildi

KAZA ANINDA YAĞ DÖKÜLMESİ ETKİSİ

TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesinde, caddeye dökülen yağ nedeniyle motosiklet kayıp devrildi. Kaza, dün akşam saatlerinde İstiklal- Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. Motosikletin sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemedi. Dökülen yağ, sürücüyü düşürdü ve hafif yaralanmasına yol açtı. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ ANLAR

Kaza anı, o sırada çevredekiler tarafından kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı. Bu görüntüler, olayın meydana geldiği zaman diliminde yaşananları gözler önüne seriyor. Sürücünün yaşadığı bu talihsiz olay, cadde üzerindeki güvenlik önlemleri ve altyapı eksikliklerini gündeme getiriyor.