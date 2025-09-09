Haberler

Muratlı’da Yağ Nedeniyle Motosiklet Devrildi

KAZA ANINDA YAĞ DÖKÜLMESİ ETKİSİ

TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesinde, caddeye dökülen yağ nedeniyle motosiklet kayıp devrildi. Kaza, dün akşam saatlerinde İstiklal- Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. Motosikletin sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemedi. Dökülen yağ, sürücüyü düşürdü ve hafif yaralanmasına yol açtı. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ ANLAR

Kaza anı, o sırada çevredekiler tarafından kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı. Bu görüntüler, olayın meydana geldiği zaman diliminde yaşananları gözler önüne seriyor. Sürücünün yaşadığı bu talihsiz olay, cadde üzerindeki güvenlik önlemleri ve altyapı eksikliklerini gündeme getiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Haberler

Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.