Muratlı’da Yağ Sebebiyle Kaza Oldu

KAZA ANINDAKİ OLİŞLER

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, caddeye dökülen yağ nedeniyle motosikletten savrulan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde, Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Caddeye dökülen yağ nedeniyle motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve motosiklet kontrolden çıkarak kayarak yere düştü.

KAZADAN KURTULMA VE GÜVENLİK KAMERASI

Metrelerce sürüklenen sürücü, kullandığı kask ve koruyucu ekipmanlar sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu kaza, direksiyon hakimiyetinin sağlanmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Karabük’teki Balıklar Tezgahlarda Yerini Aldı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yeni eğitim yılı için Kılavuzlar İlkokulu'nu ziyaret etti ve 1802 öğrenciye eğitim setleri dağıttı, eğitimi kıymetli bir yatırım olarak değerlendirdi.
Darende’de İnşaatta Yangın Çıktı, Korkuttu

Darende'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan kimse yok, soruşturma devam ediyor.

