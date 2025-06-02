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Muratlı’da Yangın, Fabrikada Hasar Oluştu

TEKİRDAĞ’DA KİMYA FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Muratlı ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikanın hasar görmesine neden oldu. Muratlı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bu fabrikanın artıma bölümünde, henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın başladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın olayının bildirilmesi sonrası, bölgede itfaiye, ambulans ve polis ekipleri hızla müdahale için yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle fabrikada önemli bir hasar meydana geldi.

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