Muratlı’da Yangın Paniği Yaşandı

YANGIN PANIĞI YAŞANDI

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bulunan Yeşilsırt Mahallesi’nde, yerleşim alanı girişindeki otluk arazide yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

VATANDAŞLARDAN DESTEK

Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi Muhtarı Hürriyet Borucu ve bölge sakinleri, alevlerin evlere ulaşmasını engellemek için büyük çaba sarf etti. Yangın, bir evin avlusuna sıçramasına rağmen, vatandaşların zamanında müdahalesiyle yapıya zarar vermeden söndürüldü.

YANGININ NEDENİ

Olayla ilgili olarak, yangının muhtemelen sigara izmaritinden kaynaklandığı iddia edildi.