Muratlı’daki Gölet’te Balık Ölümleri Oldu

SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ BALIK ÖLÜMLERİNE NEDEN OLDU

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti’nde, su seviyesinin azalması sonucu yaşanan oksijen düşüklüğü nedeniyle balık ölümleri yaşandı. Bölgedeki kuraklık ve aşırı sıcak hava koşullarının neden olduğu buharlaşma, göletteki su seviyesinin düşmesine yol açtı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Oksijensiz kalan balıkların telef olduğu ve kıyıya vurduğu gözlemlendi. Bu durumun ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından göletten numune alınıp incelemeler başlatıldı. Bu gelişme, bölgedeki su kaynaklarının korunması için gereken bir konu olarak önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Altınordu, İskenderunspor’la Karşılaşacak

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ikinci haftada İskenderunspor ile karşılaşacak. Maç, Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda saat 16.30'da yapılacak.
Damal’da Çiftçiler Patoz İşlemine Başladı

Damal'daki çiftçiler, kış hazırlıkları doğrultusunda arpa ve buğdayları patozdan geçirerek saman üretimi yapıyor. Sıcak havaya rağmen hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için zorlu bir çalışma sürdürüyorlar.

