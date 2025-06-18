Muratlı Kırsalında Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAZA ANI VE SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi kırsalında yaşanan bir kazada, kontrolden çıkıp tarla içine devrilen bir tırın sürücüsü yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Yavaşça ve Hanoğlu mahalleleri arasında gerçekleşti. İddialara göre, Akın A. yönetimindeki 34 JY 5576 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonucunda sürücü Akın A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Ayrıca, maddi hasara neden olan kaza hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.