Muratpaşa’da Amigurumi İle Ekonomik Katkı Sağlandı

YAŞLI EVLERİNDE AMİGURUMİ SANATI

Antalya’da Muratpaşa Belediyesinin yaşlı evlerinde, kadınlar oyuncak sanatı olan amigurumi ile tanıştı. Bu süreçte ördükleri 5 bin anahtarlık sayesinde 60 bin lira gelir elde etti. Muratpaşa Belediyesi, 60 yaş ve üstü kent sakinlerine yönelik çalışmalara 2014 yılında başladı. Dünya Yaşlılar Günü’nde Falez 2 Park’ta açılan ilk yaşlı evi, yıllar içinde Fener, Soğuksu, Kızılsaray ve Konuksever mahallelerine yayıldı. Günümüzde 7 bin üyesi olan bu yaşlı evlerinde kadınlar, geleneksel el işçiliğini sanatla bir araya getirerek üretimin önemli bir parçası haline geldi.

KADINLARIN EKONOMİK KATILIMI DESTEKLENİYOR

Emekli ve yaşlı kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen bu proje, ODTÜ Mezunlar Derneği Antalya Şubesi iş birliği ile hayata geçirildi. Eğitimlerin ardından kadınlar, üretmiş oldukları amigurumi anahtarlıkları satışa sundu. ODTÜ Mezunlar Derneği Antalya Şubesi tarafından alınan 5 bin anahtarlık, kadınlara toplamda 60 bin lira gelir sağladı.

SOSYAL HAYATA KATILIM ÖNEMLİ

“İlk başta vakit geçirmek için başladık, şimdi kazanç sağlıyoruz” diyen kadınlar, üretmenin kendileri için yalnızca ekonomik bir katkı değil, aynı zamanda sosyal hayata katılmanın da önemli bir aracı olduğunu belirtti. Bu sayede hem yeni beceriler kazanıyorlar hem de topluluk içinde aktif bir şekilde yer alıyorlar.