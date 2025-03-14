Muratpaşa’da Hareketsiz Bulunan Kadın Öldü

OLAYIN OLUŞUMU VE MAHALLELİ TEPKİSİ

Muratpaşa’da, boş bir arazi içinde hareketsiz yatan bir kadın gören mahalleli, sokakta başka bir konuyu araştıran Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerini durdurdu. Mahalleli, boş arazide hareketsiz yatan bir kadın olduğunu bildirdi. Ekipler, olay yerine gittiğinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

RESMİ YETKİLİLERİN İNCELEMELERİ

Durum diğer birimlere iletilerek olay yerine savcı çağrıldı. Ekiplerin detaylı incelemesi sırasında ölen kişinin Nermin Küçükzeybek olduğu belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Küçükzeybek’in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

YAKINLARININ ÜZÜNTÜSÜ VE DİĞER BİLGİLER

Bu esnada durumu öğrenerek olay yerine gelen Nermin Küçükzeybek’in yakınları büyük bir üzüntü yaşadı. Yapılan incelemeler sonucunda, Küçükzeybek’in vücudunda herhangi bir kesici, delici alet ve darp yarası tespit edilmedi. Ayrıca, Nermin Küçükzeybek’in cezaevinden izinli çıktığı belirtildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.