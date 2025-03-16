Muratpaşa’da İntihar Girişimi Polisi Harekete Geçirdi

ANTALYA’DA İNTİHAR GİRİŞİMİ

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, 40 metre yükseklikteki falezlerin kenarında kesici aletle kendine zarar verip intihar girişiminde bulunan bir adam, polis ekiplerinin uzun süreli çabaları sonucunda ikna edilerek kurtarıldı. Olay, Yavuz Özcan Parkı’nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Denize bakan falezlerin en uç noktasında oturan U.K. (42), kendine kesici aletlerle zarar vererek kanlar içinde kaldı. Dengesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan şahıs, ölümle burun buruna geldi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ulaştı. Dört polis memuru ve iki itfaiye eri, falezlerin kenarına yaklaşarak U.K.’yi sakinleştirmeye çalıştı. U.K.’nin, “Çoluğuma çocuğuma rezil oldum, 90 kilo adamdım şu halime bak, çaresizlik nedir bilir misin?” sözleri, durumu daha da duygusal bir hale getirdi. Yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmaları sırasında, polisler temkinli bir şekilde U.K.’ye yaklaşarak onu güvenli alana çekme çabalarını sürdürdü.

İKNA SONUCUNDA KURTARILDI

Polis ekiplerinin sabırlı ve anlayışlı yaklaşımı sonuç verdi. U.K., ikna edilerek bulunduğu tehlikeli noktadan uzaklaştırıldı. Güçlükle ayağa kalkan U.K., polisler tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. U.K., tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.