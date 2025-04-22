Muratpaşa’da Kaza Meydana Geldi

KAZA ANINDA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLALAR ATTI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen kaza, saat 22.30 sıralarında gerçekleşti. Zerdalilik Mahallesi’nde, Eyüp S. idaresindeki 07 BPV 865 plakalı ticari araç, Burhanettin Onat Caddesi’nden Mevlana Caddesi yönüne doğru giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce refüje çarptı, ardından refüjdeki demir çitleri kırarak taklalar atmaya başladı.

Taklalar atan araç, ilk olarak 07 GYF 57 plakalı Hyundai marka otomobili kullanan Çağla E.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra tali yoldan çıkan Ramazan D. idaresindeki 07 MC 8061 plakalı Hyundai minibüsüne yöneldi. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından, ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ve ambulans ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralanan olmadığı öğrenildi. Yola savrulan çitler nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.