Muratpaşa’da Korku Evinde Yangın

ANTALYA’DA KORKU EVİNDE YANGIN ÇIKTI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir korku evinde yangın meydana geldi ve 3 kişi dumandan etkilendi. Sinan Mahallesi 1262. Sokak’ta, nedeni henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Yangın sırasında içeride mahsur kalan 3 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından cam kırılarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen N.K., M.M.K. ve K.Ö. sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü. Olayı gören tanık Özgür Budak, yangından etkilenenlerin olay öncesi testereye bakım yaptıklarını ifade etti. Budak, “Bakım yaparken testere çalışınca benzin tutuşmuş. Üçü de mahsur kaldı, kapı kilitliydi. Camı kırarak çocukları kurtardık.” şeklinde konuştu.