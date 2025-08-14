Muratpaşa’da Yangın, İtfaiye Kurtardı

YANGIN MÜDAHALESİ

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen 4 katlı bir binadaki yangın, hızlı bir biçimde itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Muratpaşa Mahallesi 575 Sokak’taki 4 katlı binanın 3. katında Nihat B’ye ait dairede başladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi.

KÖPEKLERİN KURTARILMASI

Alevlerin hızla yayılması sonrasında, binada bulunan iki blokta yaşayanlar güvenlik sebebiyle tahliye edildi. Yangın çıkan dairede bulunan iki köpeği kurtarmak isteyen mahalle sakinleri, kapıyı kırma çabası gösterdi. İtfaiye ekibinin bölgeye ulaşmasının ardından kapı açıldı ve evdeki “Pars” ve “Baf” isimli köpekler kurtarıldı.

Ekiplerin etkili müdahalesi sonucu yangın söndürülse de evde maddi hasar meydana geldi. Yangının ardından, yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenilen Nihat B ile ailesi, kurtardıkları köpeklerine sarılarak teskin olmaya çalıştı.