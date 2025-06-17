Murgul’da Kamyon Dereye Uçtu

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DREYE UÇTU

Artvin’in Murgul ilçesinde, bir kamyon park etmeye çalışırken kontrolden çıktı ve araç yıkama tesisinin arka tarafındaki dereye düştü. Kaza anı, bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaza sonrası sürücü yaralandı ve ihbar üzerine sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralı şoför, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Murgul Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.