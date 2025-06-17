Murgul’da Kamyon Dereye Uçtu

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Artvin’in Murgul ilçesinde bir kamyon, park etmek için araç yıkama tesisine yanaşmaya çalışırken kontrolden çıktı ve tesisin arkasındaki dereye düştü. Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerası sayesinde saniye saniye kaydedildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kaza haberinin alınmasının hemen ardından sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Murgul Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.