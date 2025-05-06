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Mürvet Karaca, 95 yaşında vefat etti

RAMAZAN KARACA’NIN ANNESİ VEFAT ETTİ

Balıkesir’de gazeteci Ramazan Karaca’nın annesi Mürvet Karaca, 95 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi, bölgedeki tüm sevenlerini derinden üzüntüye boğdu. Mürvet Karaca’nın cenaze töreni, Maltepe Mahallesi’ndeki evinden helallik alındıktan sonra gerçekleştirilecek.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Öğle vakti Zağnos Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Mürvet Karaca, Çınarlıdere mezarlığına defnedilecek. 4 çocuk annesi ve 8 torun sahibi olan Mürvet Karaca’nın vefatı, aile bireyleri ve yakınları için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

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