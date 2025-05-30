Muş Alparslan Üniversitesi Arıcılık Eğitimi Başladı

EĞİTİMİN ÖNEMİ VE UYGULAMA FIRSATLARI

Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü öğrencilerine arıcılık alanında uygulamalı eğitim veriyor. Öğrenciler, kampüs alanında çeşitli bitkilerin deneme ekimlerini gerçekleştirirken, hayvancılığın gelişimi için de kapsamlı eğitim fırsatları yakalıyorlar. Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Güneşdoğdu, son 5 yıldır üniversitede arıcılık faaliyeti sürdürdüklerini ifade ediyor.

Güneşdoğdu, arıcılık faaliyetlerinin akademik çalışmalar açısından önemine vurgu yaparak, “Bilimsel ve tez çalışmalarının yanı sıra öğrencilere teknik açıdan arıcılığı anlatıyoruz” diyor. Üniversitede yaklaşık 200 arı kolonisi bulunduğunu belirten Güneşdoğdu, “Derslerde teorik bilgileri paylaşıyoruz. Ardından arı kovanlarının bulunduğu alanda haftada bir gün uygulamalı eğitim veriyoruz. Okuldan mezun olan öğrenciler arıcılıkla ilgili bilgi sahibi olacaklar. Yaptığımız faaliyetlerle arıcılığı sevdiriyoruz” açıklamasını yapıyor.

Eğitim sürecine katılan öğrenci İclal Barık ise “Üniversitede arıcılığa yönelik teorik dersleri burada uyguluyoruz. Hocalarımızın desteğiyle arılara karşı korkularımızı yendik. Mesleğimizi alanda öğreniyoruz. Bu bölgede arıcılık güzel bir şekilde yapılıyor” şeklinde görüş bildiriyor. Bu tür uygulamalar, öğrencilerin mesleki yetkinliklerini artırarak, sektörde daha donanımlı bir şekilde yer almalarını sağlıyor.