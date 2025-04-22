Muş Alparslan Üniversitesi’nde Bilim İletişim Açıldı

BİLİM İLETİŞİM OFİSİ HİZMETE AÇILDI

Muş Alparslan Üniversitesi’nde, Bilim İletişim Ofisi için düzenlenen törenle yeni hizmete girdi. Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, bu projeyle şehirle bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin daha entegre hale getirilmek istendiğini ifade ediyor.

ÜNİVERSİTE VE ŞEHİR BEŞİĞİ

Alican, üniversitelerinin her zaman vatandaşlar ve şehrin tüm unsurlarıyla iletişim içerisinde olduğunu belirtiyor. Konuşmasında, “Daha önce başladığımız bir süreci YÖK’ün talimatları ve yönlendirmeleri doğrultusunda daha sistematik ve daha kurumsal bir hale getiriyoruz” diyor.

BİLİM İLETİŞİMİ OFİSİ’NE YENİ GÖREVLER

Bundan sonraki süreçte, Bilim İletişimi Ofisi’nin üniversitenin temel bilimlerinden biri olacağını vurgulayan Alican, “Üniversitemizde yürütülen bütün bu faaliyetlerin organizasyonundan ve koordinasyonundan sorumlu olacak” şeklinde açıklamada bulunuyor.