Muş Alparslan Üniversitesi’nde Mezuniyet Töreni Yapıldı

MEZUNİYET TÖRENİ BAŞLADI

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Tören, Bulanık Gençlik Merkezi’nde saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada konuşma yapan MYO Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, bir mezuniyet coşkusunu daha yaşamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bu özel günde birlikte emeğin ve gayretin meyvelerini topladıklarını kaydetti.

ÖĞRENİM YILI HEDEFİ

“Öğrencilerimizin mezuniyet sevincine ortak oluyoruz. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, bilgiye ulaşmanın ötesinde bilgiyi hayata katmanın ve sorumlulukla birleşen genç bireyler yetiştirmenin yılı oldu.” ifadelerini kullanan Yuca, öğrencilerin sadece derslerle kalmayıp, atölyelerde, sahada ve gönüllülük faaliyetlerinde edindikleri deneyimlerle memleketlerine ve mesleklerine hazırlanmalarının önemine dikkat çekti. “Bugün mezun ettiğimiz evlatlarımız Bulanık’ın yoğrulmuş toprağında yetişti.” şeklinde sözlerine devam etti.

Dereceye giren öğrenciler, plaketlerini aldığı törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okulun akademik ve idari personeli, öğrenciler ve veliler de yer aldı. Tören, mezun olan öğrencilerin aileleri için de anlam dolu bir anı oldu.