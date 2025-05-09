Muş Alparslan Üniversitesi Tiyatro Günleri, “Meryem” ile sona erdi

OYUNUN SAHNELENMESİ VE İLGİ ÇEKİCİ MESAJLAR

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican’ın yazdığı “Meryem” adlı tiyatro oyunu, Gazze’de devam eden insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla sahnelendi. Muş Alparslan Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenen “2. Tiyatro Günleri” etkinliğinin finalinde, “Meryem” oyunu tiyatroseverlerle buluştu. 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi’nde 5 Mayıs’ta başlayan etkinliğe büyük ilgi vardı. Oyun, İsrail, Türk ve Filistinli üç kadının hikayesi üzerinden barış ve kardeşlik mesajları taşıdı. İzleyiciler, Gazze’nin acılarını anlatan sahnelerde sürükleyici ve duygusal anlar yaşadı.

MALATYA VALİSİNDEN ÖVGÜLER

Oyun sonrası bir konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır, Tiyatro Günleri’nin başarılı geçtiğini ve final oyununun harika olduğunu belirtti. Çakır, “İnsanlık tarihinin en acımasız süreçlerinden birini yaşıyoruz. Ne yazık ki, birçok Filistinli kardeşimiz İsrail’in zulmü altında” dedi. Rektör Alican’ın yazdığı eserin büyük bir emek ve vicdani duruşun ürünü olduğuna vurgu yapan Çakır, “Bu nedenle çok anlamlıydı. Ülkemiz, mazlumların yanında, zalimlerin karşısında her zamanki gibi dimdik durmaktadır.” diye ekledi.

REKTÖR ALICAN’IN DUYGULARI

Rektör Alican, “2. Tiyatro Günleri” etkinliğinin sona erdiğini ifade etti. Oyunun sahnelendiği sırada duygulandığını ve gözyaşlarını tutamadığını belirtirken, etkinliğin devamını gerçekleştirmek istediklerinin altını çizdi. Alican, “Filistin’in özgürleşeceğine yürekten inanıyorum. Bu coğrafyada sınırların ortadan kalkacağı ve Müslümanların tek bir sancak altında bir araya geleceğine, akan kanın sona ereceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu. Oyunu, Muş Valisi Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, çeşitli kurum amirleri, akademisyenler, öğrenciler ve birçok vatandaş izledi.