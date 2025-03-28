Muş Bayram Namazı Saat Kaçta?

Muş Bayram Namazı Saati

Muş ilinde yaşayanlar, Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınacak olan bayram namazının saatini öğrenmek istiyor. Bayram namazına erken katılmak isteyen vatandaşlar, Muş bayram namazı saatini merak ediyor. İşte bu yıl Muş’ta bayram namazı saatinin bilgisi: Muş bayram namazı saati 06.32’dir.

Bayram Namazının Kılınışı

Muş’ta toplumun katılımıyla gerçekleştirilecek olan bayram namazı, iki rekat olarak kılınmaktadır. İlk rekat için niyet ettikten sonra, tekbir alınır ve eller bağlanır. Ardından Sübhaneke duası okunur. Daha sonra eller kulak hizasına kaldırılır ve tekrar tekbir alınır, eller yanlara bırakılır. Tekbir alındıktan sonra eller göbek hizasında bir kez daha bağlanır. İmam, “Euzü besmele” çeker ve açıkça “Fatiha suresi” ile birlikte Kur’an-ı Kerim’den bir sure okur. Cemaat, imamın okumasını dikkatlice dinler. Rüku ve secde yapılarak ikinci rekat için ayağa kalkılır.

İkinci rekatta, imam gizlice “Besmele” çeker. Daha sonra, açıkça “Fatiha suresi” ile birlikte yine Kur’an-ı Kerim’den bir miktar okur. Cemaat bu aşamada sessizce imamı dinler. Tekrar iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır. Ardından tekrar tekbir alınarak eller son bir kez yanlara bırakılır. Son olarak dördüncü tekbir alınırken eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturulur ve “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur. Namaz, önce sağ tarafa sonra da sola selam verilerek tamamlanır. Müezzin eşliğinde cemaat, 3 defa tekbir getirir. Sonunda imam hatip, bayram hutbesini okumaya başlar.