Muş-Bingöl Yolu’nda Trafik Kazası Meydana Geldi

KAZA BİLGİLERİ

Bingöl kara yolu üzerindeki hemzemin geçitte bir trafik kazası meydana geldi ve bu kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Muş-Bingöl kara yolu üzerindeki hemzemin geçitte gerçekleşti. Aynı yöne giden bir otomobil, hemzemin geçitten geçmekte olan bir kamyonete arkadan çarptı.

YARALILARA MÜDAHALE

Kaza sonucunda otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından, ihbar üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılara, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne götürüldüler. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Olayın nedenine dair detayların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.