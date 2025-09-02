Haberler

Muş-Bitlis Karayolunda Otomobil Yandı

OTOMOBİL YANDI, KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Muş-Bitlis karayolu üzerinde yer alan Ahmed-i Hani Parkı yanındaki park halindeki bir otomobil, belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangını gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalar başlatıldı.

