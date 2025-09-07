Haberler

Muş-Bitlis Yolu’nda Kaza, 1 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Muş-Bitlis karayolunda gerçekleşen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Bitlis karayolu üzerinde oluştu. Sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, başka bir otomobille çarpışarak takla attı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonucu araçta bulunan bir kişi ağır yaralanırken, olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Yaralının durumunun kritik olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Başsavcılık, Dansların İnceleneceğini Açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'taki Manifest konserinde yapılan dans figürleri ve kostümlerle ilgili olarak "Hayasızca hareket" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Eskişehir’de Kıyafet Alışverişi Yoğunluğu

Eskişehir'de yeni eğitim yılı öncesi veliler, çocuklarının okul giysilerini temin etmek için son dakikada alışverişe çıkarken, mağazalarda yoğunluk gözlemleniyor. Esnaflar talebe yetişmeye çalışıyor.

