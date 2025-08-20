Haberler

Muş-Bitlis Yolunda İneğe Çarpıldı

KAZA ANINDA İNEĞE ÇARPAN OTOMOBİL

Muş-Bitlis kara yolunda, orta refüjde otlayan bir inek aniden yola çıkınca otomobilin çarpması sonucu kaza gerçekleşti. Bu kazada otomobilde maddi hasar oluştu, ancak ne yazık ki inek telef oldu.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde seyretmekte olan otomobil, orta refüjde otlayan ve aniden yola fırlayan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi zarar meydana geldi ve ne yazık ki inek telef oldu. Kaza sonrası, hasar gören aracın ve telef olan ineğin yoldan kaldırılması ile trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme çalışmaları başlatıldı.

Fenerbahçe Ve Benfica Berabere Kaldı

Benfica'nın oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe maçında 77 dakika boyunca sahada yer aldı ve oyundan çıktığında teknik direktör Jose Mourinho ile el sıkıştı.
Sinop’taki Şehit Aileleri Çanakkale’ye Gidiyor

Sinop'ta düzenlenen 'Torunları Ecdadıyla Buluşuyor Projesi' kapsamında, şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'ye seyahat etti. Katılımcılar, kahramanları anma fırsatı bulacak.

