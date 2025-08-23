Muş Gençliği Projesi’yle Uyuşturucu Mücadelesi

MADDELERİN DÜZENLENMESİ VE HALKA YAKINLIK

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle Muş Gençliği Uyuşturucuyla Mücadele Derneği, “Gençliğine İyi Bak 2” projeyi hayata geçirerek halka yönelik saha çalışmaları yapıyor. Proje kapsamında derneğin ekipleri, vatandaşlarla birebir temas kurarak, uyuşturucuyla mücadele hakkında görüş ve düşüncelerini dinliyor. Halkın özgün ifadeleri toplanarak, rapor haline getirilecek.

TOPLUMSAL DESTEK VE UMUT VURGUSU

Dernek Başkanı Alparslan Bingöl, toplumun uyuşturucuyla mücadeleye verdiği desteğin kendilerine güç verdiğini belirtiyor: “Bu çalışma ile halkımızın duyarlılığı bizlere umut aşılıyor. Halkımızın bu mücadeleye verdiği destek, geleceğimiz olan gençler için atılan en kıymetli adımlardan biridir. Bu sürece katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.” Bingöl, sayın valinin öncülüğünde Muş’un evlatları için birlikte hareket ettiklerini ifade ederek, bağımlılıkla mücadelede topyekün bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini vurguluyor.