Muş Gençlik Ve Spor İl Müdürü Kılıç Ziyaret Etti

VARTO’DA SPOR VE GENÇLİK TESİSLERİNE ZİYARET

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Varto’da bulunan tesisleri ziyaret etti. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan Varto’daki spor salonu ve gençlik merkezi, her gün yüzlerce genci ağırlıyor. İlçedeki gençler, modern imkanlarla donatılmış bu tesislerde hem sportif faaliyetlere katılıyor hem de sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler aracılığıyla kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

GENÇLERİ GÖRMEK MEMNUNİYET VERİYOR

Gençlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, tesisleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Antrenörler, gençlik liderleri ve sporcularla bir araya gelen Kılıç, tesislerde sunulan imkanların her geçen gün daha da artırılacağını belirtti. Kılıç, yaptığı açıklamada, “Varto’daki spor salonumuz ve gençlik merkezimiz, gençlerimizin enerjisiyle adeta hayat buluyor. Burada sadece spor yapılmıyor; dostluklar kuruluyor, yetenekler keşfediliyor, hayaller filizleniyor. Biz, gençlerimizin potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Muş Valimiz Sayın Avni Çakır’ın destekleriyle, ilçemizde gençlerimize hak ettikleri modern ve güvenli alanları sunmaya devam edeceğiz” dedi.