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Muş Hasköy’de Motosiklet Kazası Yaşandı

OLAYIN DETAYLARI

Muş’un Hasköy ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde gerçekleşen kazada sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen motosiklet ile hafif ticari araç birbirine girdi.

YARALININ DURUMU

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis, hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın nedenine dair detaylar araştırılıyor.

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