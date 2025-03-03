Muş Jandarma Operasyonları: 75 Gözaltı, Silah ve Kaçak Eşya

YOL KONTROLLERİ VE OPERASYONLARIN SONUÇLARI

Muş İl Jandarma Komutanlığı, 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği yol kontrolleri ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 75 kişiyi yakaladı. Bu süreçte çok sayıda silah ve kaçak malzeme de ele geçirildi. Jandarma, sabit yol kontrolleri sırasında 26 bin 250 şahıs ve 10 bin 380 aracı sorgularken, trafik kurallarına uymayan 206 araca toplamda 552 bin 663 TL para cezası uyguladı.

YAKALANAN ŞAHISLAR VE İŞLEM GÖRDÜKLERİ DURUM

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 75 kişinin 9’unun UYAP kaydının olduğu belirlendi. Yakalanan şahıslardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi serbest bırakıldı. Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde yakalanan 3 Afganistan uyruklu göçmen, Muş İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ayrıca yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 63 kişiye gerekli tebligatlar yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR VE KAÇAK MALZEMELER

Asayiş operasyonları sırasında yapılan aramalarda 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 88 fişek ele geçirildi. Ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 82 fişek ile birlikte 6 ruhsatsız av tüfeği ve 69 av tüfeği kartuşu bulundu. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ise gümrük kaçağı olarak tespit edilen 120 cep telefonu, 8 akıllı saat, 4 elektronik sigara, 2 kablosuz kulaklık, 8 dizüstü bilgisayar ve 4 masaüstü bilgisayar ele geçirildi. Buna ek olarak, 4 güvenlik kamera kayıt cihazı ve 4 IMEI klonlama aparatı da kaçakçılık operasyonlarında tespit edildi.