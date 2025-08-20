Muş Köy-Gel-Der Meşale Yaktı Bayrak Açtı

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

Muş Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği (Köy-Gel-Der), Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde önemli bir etkinlik düzenledi. Hasköy ilçesinde halkla bir araya gelen dernek üyeleri, ilçe meydanında meşale yakarak 6 metrelik Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

Muş Köy-Gel Derneği Başkanı Murat Çaldır, etkinlik sırasında basın mensuplarına Malazgirt ruhunun ve manevi ikliminin evrensel bir olgu olduğunu vurguladı. Malazgirt etkinliklerinin yalnızca 24-26 Ağustos tarihleri arasına sıkıştırılmaması gerektiğini belirten Çaldır, “Bu amaçla Hasköy ilçe merkezinde vatandaşlarla meşale yakarak bayrak açtık. Malazgirt etkinliklerinin Türkiye’nin her tarafına yayılmasını arzu ediyoruz. Malazgirt, yurt savunması değil, yurt edinme hadisesidir. Malazgirt Savaşı, dünya tarihine yön veren ve adaleti getiren bir savaştır. Biz bunu sadece 3 güne sığdırmayıp ağustos ayının bütün günlerine yaymaya çalıştık. Bugün Hasköy ilçemizdeyiz. Malazgirt Meydan Muharebesi dünya tarihine yön vermiştir,” dedi.