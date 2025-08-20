Muş Köy-Gel Derneği, Türk Bayrağı Açtı

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN ANISINA MEŞALE ATEŞİ

Muş Köy-Gel Derneği üyeleri, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü dolayısıyla Hasköy’de meşale yakarak, 6 metrelik Türk bayrağı açtı. Hasköy ilçe meydanında bir araya gelen dernek üyeleri, düzenledikleri etkinliklerle Malazgirt ruhunu yaşatmayı amaçlıyor. Etkinliklerin 26 Ağustos’a kadar devam edeceğini söyleyen Dernek Başkanı Murat Çaldır, Malazgirt ruhunun evrensel değer taşıdığını belirtti.

MALAZGİRT ETKİNLİKLERİ HER YERE YAYILMALI

Çaldır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Malazgirt etkinliklerinin sadece 24-26 Ağustos tarihleriyle sınırlı kalmaması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu amaçla Hasköy ilçe merkezinde vatandaşlarla birlikte meşale yakarak bayrak açtık. Malazgirt etkinliğinin Türkiye’nin her tarafına yayılmasını arzu ediyoruz. Çünkü Malazgirt bir yurt savunması değil, yurt edinme hadisesidir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Malazgirt Meydan Muharebesi’nin tarihi önemine dikkat çeken Çaldır, 20 Ağustos’ta Hasköy’de başlayıp diğer ilçe ve köylerde de sürecek olan etkinlikler düzenleneceğini aktardı.

Çaldır, “Malazgirt, 1071’de dünya tarihine yön veren, düzen ve adalet getiren bir savaş meydanıdır. Biz bunu sadece üç güne sığdırmayıp tüm Ağustos ayına yaymaya çalışıyoruz.” diyerek, Malazgirt’in ümmetin birliğiyle dünyaya meydan okuması ve yurt edinme için verilen bir cihat olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Dernek Başkanı, Hasköy’de açılan bayrağın 6 metre olduğunu belirterek, “Asıl önemli olan yüreklerdeki büyük bayraktır. Daha büyük bayrakları, daha geniş katılımlı faaliyetlerde açacağız inşallah.” şeklinde konuştu.