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Muş-Kulp Yolunda Araç Çarpıştı

TRAFFİK KAZASI YARALILARLA SONUÇLANDI

Muş-Kulp kara yolunda meydana gelen bir trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza, Muş-Kulp kara yolu üzerinde yer alan Suvaran köyü civarında gerçekleşti. Sürücüleri bilinmeyen 49 AAE 042 plakalı hafif ticari araç ile 45 AGS 606 plakalı otomobil, henüz netleşmeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 45 AGS 606 plakalı otomobil ters dönerken, her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI HIZLA BAŞLADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların ve sürücülerin kimlik bilgileri henüz tespit edilemedi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

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