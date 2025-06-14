Muş’la İlgili LGS Tedbirleri Duyuruldu

ÖĞRENCİLER İÇİN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ MESAI YAPACAK

Muş’ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrencilerin gerekli belgeleri temin etmesi amacıyla nüfus müdürlüğü, sınav sabahı aktif olacak. 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek olan merkezi sınav öncesinde, Muş Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün saat 07.00 ile 12.30 arasında açık olacağı bildirildi.

BAŞVURULAR RANDEVUSUZ ALINACAK

Muş Merkez İlçe Nüfus Müdürü İrfan Şancı, öğrencilerin kimlik kartı başvurularında herhangi bir sorun yaşamamaları için gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade etti. Şancı, “15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için, Muş Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğümüz 07.00 – 12.30 saatleri arasında açık olacaktır. Sınava girecek adayların ihtiyaç duyacağı kimlik belgelerinin temini için randevusuz başvuru yapılabilecek. Öğrencilerimizin zaman kaybı yaşamamaları adına, başvuru öncesinde sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri önem arz etmektedir. Bu vesileyle sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, kolaylıklar temenni ediyorum” dedi.