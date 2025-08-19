Muş Mobil Kanser Tarama Araçlarıyla Hizmette

Muş Sağlık Müdürlüğü, erken teşhis amacıyla mobil mamografi aracıyla köylerde tarama çalışmaları gerçekleştiriyor. Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, rahim ağzı, meme ve kolon kanseriyle mücadele kapsamında kurulan mobil kanser tarama aracıyla sağlık hizmetlerini kırsaldaki vatandaşlara ulaştırmayı hedefliyor. Güzeltepe Mahallesi’ne giden sağlık ekipleri, burada bulunan vatandaşları ücretsiz sağlık taramasından geçirdi.

KANSERLE MÜCADELEDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Ömür, kanserin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Bakanlıklarının vatandaşların bilinçlendirilmesi, sağlık okuryazarlığının artırılması ve erken teşhisin öneminin anlatılmasını öncelikli hedef olarak gördüğünü vurgulayan Ömür, “Ücretsiz olarak bazı kanser türlerinde taramalar yapıyoruz. Bunların başında rahim ağzı, meme ve bağırsak kanseri geliyor.” dedi. Yaklaşık 15 milyon vatandaşa bilgilendirici mesajlar gönderileceğini ifade eden Ömür, vatandaşları aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve KETEM’e davet edeceklerini açıkladı. “Erken teşhis çok önemli.” diyen Ömür, kentte son bir yılda 33 meme ve 31 rahim ağzı kanseri vakasının erken teşhis edildiğini ve bu sayede tedavi oranlarını yüzde 100 artırdıklarını ekledi.

HEDEF KİTLE VE HİZMET KAPSAMI

Ömür, 30-65 yaş grubundaki kadınları rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş grubundaki kadınları meme kanseri ve 50-70 yaş grubundaki vatandaşları da bağırsak kanseri taramalarına davet etti. Erken teşhisin hayat kurtardığını dile getiren Ömür, mobil hizmet aracının merkeze gelemeyen vatandaşlara da ulaşmalarını sağladığını kaydetti. KETEM’de görevli Dr. Berivan Bilican ise hastalıkları erkenden tespit edip gerekli bölümlere yönlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

BİLGİLENDİRİCİ TARAMA YÖNTEMLERİ

Meme kanseri taramalarında 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi çektiklerini anlatan Bilican, “Pozitif çıkanları genel cerrahiye yönlendiriyoruz” dedi. Rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş arasındaki kadınlardan numune aldıklarını belirten Bilican, “Pozitif çıkanları ilgili bölüme yönlendiriyoruz” şeklinde konuştu. Kalın bağırsak taramaları kapsamında ise 50-70 yaş arası vatandaşlara gaitada gizli kan testi yapıldığını ekleyen Bilican, sonuçları pozitif çıkan kişilerin de genel cerrahi veya gastroenterolojiye yönlendirildiğini ifade etti. Mobil tarama araçlarının köylere ve beldelere giderek sağlık hizmeti götürdüğünü anlatan Bilican, yerinde mamografi çekimleri ve örnek alımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.