Muş Okulu, Şampiyonluk Elde Etti

MUŞ TEMSİLCİSİ ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ

Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu, Bingöl’de gerçekleşen Küçükler Futbol Yarı Final Şampiyonasında elde ettiği başarılı performans ile şampiyon oldu. Bu başarı, Muş temsilcisinin Samsun’da yapılacak olan Türkiye finallerine katılma hakkını kazanmasıyla sonuçlandı.

KATILIMCI SPORCULAR VE TURNUVANIN ÖNEMİ

Bingöl’de düzenlenen bu turnuvada 8 farklı ilden toplamda 112 sporcu mücadele etti. Turnuvada tüm rakiplerini geride bırakan Muş temsilcisi, şampiyonluk elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Türkiye genelinden en başarılı 8 takımın yer alacağı final müsabakalarında Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu, Muş’u ve bölgeyi gururla temsil edecek.

Uzun süredir düzenli bir şekilde antrenman yapan minik futbolcular, Samsun’daki finallerde başarılı olmayı ve şampiyonluk kupasını Muş’a getirmeyi amaçlıyor. Bu tutku ve hırs, onların bu büyük başarıya ulaşma hedeflerini destekliyor.