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Muş Ovası’nda Baharın Huzurlu Sesleri

DOĞANIN CANLANMASI

Muş Ovası, baharın gelişiyle birlikte kuzu ve kuşların cıvıl cıvıl sesiyle doluyor. Muş’a bağlı Karabey Köyü’nde doğa canlandıkça, göçmen kuşlar da ovaya akın ediyor. Bu süreçte, Muş Ovası’na gelen sığırcık sürüleri, otlayan koyunların üzerinde dans ediyor ve görsel bir şölen oluşturuyor.

KUŞLARIN SÜRÜYLE BİRLİKTE YAŞAMASI

Günlerdir koyun sürülerine eşlik eden kuşlar, çobanlarla beraber vakit geçiriyor. Koyunlarını ovada otlatan çobanlardan Mikail Kaya, “Sabah saatlerinde koyunlarımızı meraya getirdiğimizde bu sığırcık kuşları bizimle geliyor, koyunların üzerinde uçarak adeta dans ediyorlar. Ne hikmettir bilmiyorum ama koyunlardan ayrılmıyorlar. Akşam koyunlarımızı eve götürdüğümüzde onlar burada kalıyorlar. Sabahları tekrar meraya çıktığımızda yine bizlerle eşlik ediyorlar” diye belirtiyor.

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