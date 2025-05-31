Muş Ovası’nda Sulama Yatırımları Başladı

BAKAN YUMAKLI MUŞ’O GEZİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap inşaatının temel atma törenine katıldı. Bakan Yumaklı, “Özellikle 3 sulama tesisiyle 83 bin 410 dekarlık bir alanı sulamaya açtık. Sadece bu yatırımlar sayesinde Muş’un ekonomisine yaklaşık 800 milyon lira civarında ekonomik kaynak sağlandı” açıklamasında bulundu. Muş’a çeşitli temaslarda bulunmak üzere giden Bakan, ilk olarak Muş Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı ve Vali Avni Çakır ile bir araya gelerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilik ziyareti ardından, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve örnek çiftçilerle görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, Mercimekkale köyündeki arıtma tesisini ziyaret edip incelemelerde bulundu.

POMPAJ SULAMA YATIRIMLARI TARIMSAL ÜRETİMİ GÜÇLENDİRİYOR

Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap projesinin Muş için önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, bu projenin gıda arz güvenliğinin sağlanması açısından kritik olduğunu belirtti. Gıda arz güvenliğinin her geçen gün artan bir önem taşıdığını ifade eden Bakan Yumaklı, “Bu, teorik bir konu değil; ülkelerin geleceği, gücü ve tarımsal üretimi açısından hayati bir mesele” dedi. Bakan ayrıca, Muş’ta tarımsal altyapının geliştirilmesi adına son 23 yıl içinde çeşitli yatırımlar gerçekleştirildiğini kaydetti. Bu projelerin su ve sulama yatırımlarının önemini artırdığını vurguladı.

Yumaklı, 3 sulama tesisi ile Muş’un tarımsal ekonomik kaynaklarının önemli ölçüde arttığını belirtti. Bunun sonucunda Muş’un tarımsal üretim değerinin 33 kat artarak 14.3 milyar liraya yükseldiğini ifade etti. İlgili dönemde bitkisel üretimde yüzde 260 oranında bir artış yaşandığını aktaran Bakan Yumaklı, Muş’un hayvancılıkta da önemli bir gelişim gösterdiğini dile getirdi. Süt üretiminde 16. sıraya çıktıklarını kaydeden Bakan, sulama yatırımlarıyla tarımsal ivmeyi artırma hedefinde olduklarını belirtti.

SU YATIRIMLARI ARTIRILACAK

Su ve sulama yatırımları dışında, yeni baraj ve göletlerin inşası ile depolama kapasitesinin artırılacağını söyleyen Bakan Yumaklı, “Kapalı devre sulama sistemleri ve yeraltı depolama sistemleri üzerine çalışmalarımız devam edecek” dedi. Türkiye genelindeki yatırımların toplam 10 bin 663 tesis ile birlikte 3.3 trilyon lira kaynak aktarılarak gerçekleştirildiğini belirten Bakan, Muş’a yapılan 34 milyar liralık yatırımlarla birlikte bu projelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

GELİŞİM HEDEFLERİ

Muş Ovası Sulama Projesi’nin 3. etap çalışmalarının, toplam 780 bin dekarlık alanı kapsayacağına dikkat çeken Bakan Yumaklı, bu çalışmaların toplam maliyetinin 42 ile 45 milyar lira arasında olacağını aktardı. Ayrıca, Muş’un içme suyu arıtma tesisinin, 11 yerleşim yerinin içme suyu ihtiyacını karşılayacağı bildiriminde bulundu. Muş’un tarım ve hayvancılık sektöründeki potansiyeliyle birlikte, bu yatırımların Muş’un cazibe merkezi haline gelmesinde büyük bir rol oynayacağına vurgu yapıldı.

Muş Valisi Avni Çakır da, tarımsal gücün artmasıyla Muş’un tarımda önemli bir merkez konumuna geleceğini belirtti. Bu gelişmelerin Muş’un göç veren bir il olmaktan çıkarak cazibe merkezi haline geleceğinin altını çizdi. Bakan Yumaklı, temel atma töreninin ardından, arkadaşlarıyla birlikte projenin birinci etabının temelini attı ve iş makinesi kullanarak boru döşeme işlemleri gerçekleştirdi.