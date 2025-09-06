Muş, Samsun’daki Yatırımları İnceledi

YATIRIMLAR YERİNDE İNCELENDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun’da gerçekleşen kamu yatırımlarını yerinde gözlemleyerek önemli bilgiler edindi. Muş’a, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse de katılım gösterdi. Heyet, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığının yatırımlarını inceledi.

SAMSUN’UN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Muş, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Kenan Şara Köprülü Kavşağı’ndaki yol yapım çalışmaları hakkında bilgi alarak, Samsun’un kuzeyin üretim merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini ifade etti. Muş, yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz artacak trafiğe önlemler alıyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde 2 köprülü kavşak yapıyor. Bunları yıl sonundan önce tamamlayacak.” şeklinde konuştu. Yatırımların tamamının belediyenin öz kaynaklarıyla finanse edildiğini belirten Muş, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’deki 30 büyükşehir arasında finansal olarak en güçlülerinden biri olduğunu vurguladı.

TRAFFİK YOĞUNLUĞU PLANLANIYOR

Muş, ayrıca Büyükşehir Belediyesinin şehri ilgilendiren diğer sorunlara da kendi kaynakları ile müdahale ettiğini dile getirerek, “Samsun’da çok ciddi hummalı bir çalışma var. Samsun’un önemli bir hedefi var, kuzeyin üretim merkezi olma adına. Dolayısıyla bu hedefe ilerliyorken, trafik hareketliliğini de yönetme adına Büyükşehir Belediyemiz planlamaları yapıyor.” dedi. Yeni organize sanayi bölgeleri ve büyük kamu yatırımları ile trafiğin önceden planlandığını söyledi. Muş, “Normalde belki bir senede bitirecek bu işleri 4 ay içerisinde tamamlamak gibi bir hedefleri var.” ifadesini kullandı. Devamında, “Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum. Laf değil, iş üretiyorlar.” diye ekledi. Muş, son olarak Bölge Adliye Binası’nın inşaatında da incelemelerini sürdürdü.