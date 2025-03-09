Muş Spor, Hopaspor’u 2-0 Yendi

TFF 3. LİG 1. GRUPTA MAÇ SONUCU

TFF 3. Lig 1. Grup’ta oynanan 22. hafta müsabakasında Muş Spor, kendi sahasında Hopaspor’u 2-0 yeniyor. Maçın hakem kadrosunda Enes Kanpara, Harun Günaydın ve Süleyman Oral görev alıyor.

MUŞ SPOR’UN KADROSU VE GOLLER

Muş Spor’un sahaya sürdüğü kadro şu şekilde: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu (Ahmet Tekin dk. 32), Emirhan Kayalar, Batuhan Arıcı, Tuğkan Kamışoğlu, Cem Çelik, Emirhan Karagülle (Ayetullah Korkmazer dk. 64), Ahmet Sun (Yusuf Yıldırım dk. 64), Halil Yılmaz (Adar Aygür dk. 88) ve Stanley Ohawuchi (Yakup Alkan dk. 64). Maçta goller Halil Yılmaz’ın 8. dakikada ve Tuğkan Kamışoğlu’nun 80. dakikada attığı gollerle geldi.

HOPASPOR’UN KADROSU VE CEZALAR

Hopaspor’un oyuncu kadrosu ise Oğuzhan Yeşilyurt, Hüseyincan Kırıkçı, Halil Emre Yiğit, Enes Yılmaz (Devrim Deniz Kutanis dk. 87), Murat Ulusoy, İdris Güneş, Ender Aygören (Ömer Ali Danışmaz dk. 87), Çayan Poshoroğlu (Şevki Çınar dk. 77), Gökdeniz Varol, Oktay Bala (Serkan Sözmen dk. 69) ve Alperen Gündoğdu (Bilal Musa Şentürk dk. 69) şeklindeydi. Sarı kart gören oyuncular arasında ise Muş Spor’dan Ahmet Tekin ve Tuğkan Kamışoğlu, Hopaspor’dan ise Çayan Poshoroğlu bulunuyor.