Muş Spor, Kemerkent Bulvarspor’u Yendi

MAÇIN DETAYLARI

TFF 3. Lig 1. Grup 21. hafta erteleme mücadelesinde Muş Spor Kulübü, evinde Kemerkent Bulvarspor ile karşılaştı. Maç sonunda Muş Spor, rakibini 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın hakem trio’sunu Yunus Emre Çiftçi, Osman Baruk ve Uğur Başdaş oluşturdu.

OYUNCU KADROSU

Muş Spor Kulübü’nün kadrosu şu şekildeydi: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Emirhan Kayalar, Tuğkan Kamışoğlu (Metin Yüksel dk. 79), Cem Çelik, Emirhan Karagülle (Adar Aygür dk. 75), Ahmet Sun (Akın Akman dk. 69), Halil Yılmaz (Yusuf Yıldırım dk. 69), Stanley Ohawuch (Yakup Alkan dk. 69). Kemerkent Bulvarspor’un oyuncuları ise Amir Güren, Erkin Kocakahya, Ensar Bilir, Fatih Kızılay, Arda Yavaş (Ayberk Altan dk. 46), Enes Ersoy Öztürk, Salim Farsak (Muhammed Kurt dk. 71), Yunus Emre Karagöz (Hakkı İsmet Şimşek dk. 46), Kaan Güdü (Cihan Canpolat dk. 89), Gülhan Üreyen ve Ömer Çetinbaş (Hasan Güleryüz dk. 40) şeklindeydi.

GOLLER VE HAKEM KARARLARI

Muş Spor Kulübü’nden Halil Yılmaz (dk. 54), Stanley Ohawuchi (dk. 58) ve Akın Akman (dk. 72) gol atarken, Kemerkent Bulvarspor’a Hakkı İsmet Şimşek (dk. 86) bir golle cevap verdi. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Muş Spor Kulübü’nden Ahmet Tekin ve Cem Çelik, Kemerkent Bulvarspor’dan Hakkı İsmet Şimşek, Ensar Bilir ve Kaan Güdü oldu.