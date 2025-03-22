Muş Spor ve Karşıyaka 1-1 Berabere Kaldı

Muş Spor Kulübü, 3. Lig 1. Grup’un 24. haftasında sahasında Karşıyaka Spor Kulübü ile 1-1’lik bir sonuçla berabere kaldı. Karşılaşmada hakem olarak Sinan Dereci, Ahmet Algün ve Mahir Selenga görev yaptı.

MAÇIN DETAYLARI

Muş Spor Kulübü kadrosunda Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Yusuf Yıldırım, Emirhan Kayalar (Ayetullah Korkmazer dk. 75), Tuğkan Kamışoğlu (Metin Yüksel dk. 60), Cem Çelik (Yakup Alkan dk. 83), Emirhan Karagülle (Ahmet Sun dk. 75), Halil Yılmaz (Adar Aygür dk. 83) ve Stanley Ohawuchi yer aldı.

Karşıyaka Spor Kulübü ise Hakan Canbazoğlu, İsmail Güner, Bedirhan Altunbaş, Onur Akbay, Kadir Bakırtaş, Sefa Küpeli (Ferdi Burgaz dk. 79), Cenk Ahmet Alkılıç, Ali Sinan Gayla, İshak Kurt, Yasin Ozan (Berat Şahin dk. 63) ve Bedran Ekin (Mustafa Durgun dk. 50) oyuncularıyla mücadele etti.

GOLLER VE CEZALAR

Karşılaşmada, Muş Spor Kulübü’nden Stanley Ohawuchi, maçın 47. dakikasında gol atarak takımını öne geçirdi. Ancak, Karşıyaka Spor Kulübü’nden İshak Kurt, 72. dakikada penaltıdan bulduğu golle eşitliği sağladı. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Muş Spor Kulübü’nden Metin Yüksel ve Halil Yılmaz ile Karşıyaka Spor Kulübü’nden Cenk Ahmet Alkılıç oldu.