Muş Stadyumu’na 10 Bin Kapasite Eklenecek

MUŞ ŞEHIR STADYUMU KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Muş Şehir Stadyumu’nun kapasitesi 10 bine çıkarılmak üzere yeni bir tribün projesi hazırlığı yapılmış durumda. Bu proje, Muş’ta spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sunuldu. TFF 2. Lig’e yükselen Muşspor’un artan taraftar ilgisi ve mevcut kapasitenin yetersizliği göz önüne alınarak, Muş Şehir Stadyumu’nun seyirci kapasitesinin artırılması planlanıyor.

YENİ TRİBÜNLER İHALE AŞAMASINDA

Şu anda 6 bin kişilik kapasiteye sahip olan stadyuma, iki ayrı kale arkasına toplam 4 bin kişilik yeni tribün yapılması hedefleniyor. Proje çerçevesinde, bu tribünlerin alt bölümlerinde antrenman sahaları yer alacak şekilde çok yönlü bir spor altyapısı da tasarlanmış durumda. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, konuyla ilgili olarak gerçekleştirdiği açıklamada, “Muşspor’un 2. Lig’e yükselmesiyle birlikte hem taraftarlarımızdan gelen talepler hem de yaptığımız analizler doğrultusunda mevcut stadyumun yetersiz kaldığını tespit ettik. Bu kapsamda hazırladığımız proje dosyamızı bakanlığımıza sunduk” ifadelerini kullandı.