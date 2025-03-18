Muş’ta 18 Mart Anma Töreni Düzenlendi

ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Muş’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Program, çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar ile devam eden törende, Muş Valisi Avni Çakır ve diğer yetkililer, şehitliklere karanfil bırakarak önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi tarafından öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen anma programında ise duygusal anlara neden olacak şiirler okundu ve müzik gösterileri sergilendi. Program, 18 Mart Çanakkale Şehitleri anısına İmamı Şafi Camisi’nde düzenlenen Mevlid-i Nebi ile sona erdi.

VALİ ÇAKIR’IN AÇIKLAMALARI

Burada bir konuşma yapan Vali Çakır, Çanakkale Zaferi’nin aziz milletin bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi için gösterdiği örnek bir mücadele olduğunu belirtti ve “Bugün, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği en büyük mücadelelerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü büyük bir gurur, minnet ve hüzünle anıyoruz” dedi. Vali Çakır, “Bu anlamlı günde, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE SAYGI

Türk milletinin hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini vurgulayan Vali Çakır, “Çanakkale, ‘Çanakkale Geçilmez’ sözüyle tüm dünyaya gösterdiğimiz, bağımsızlık uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızın en büyük kanıtıdır” şeklinde konuştu. Çanakkale’de atalarımızın vatan topraklarını korumak için büyük bir destan yazdığını belirten Çakır, “Bugün bizlere düşen en büyük görev, bu eşsiz zaferin mirasını yaşatmak, şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak ve onların bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı sonsuza kadar korumaktır” dedi. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.