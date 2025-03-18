Muş’ta 18 Mart Anma Töreni Yapıldı

ŞEHİT ANMA GÜNÜ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Muş’un Bulanık ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından, etkinlik Bulanık Gençlik Merkezi konferans salonunda devam etti.

GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ VURGULANDI

Projenin ilerleyen bölümünde, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı ve çeşitli şiirler okundu. Program, değişik yarışmalarda dereceye girenler için ödül töreni ile tamamlandı. Etkinlikte, katılımcıların yoğun ilgisi dikkat çekti.