Haberler

Muş’ta 2 Kilo 15 Gram Uyuşturucu Yakalandı

POLİS EKİPLERİ UYUŞTURUCUNUN TAKİBİNDE

Muş’ta, polis ekipleri tarafından bir otomobilde 2 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

FİZİKİ TAKİP SONUCU YAKALAMA

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen şüphelileri dikkatli bir şekilde fiziki olarak takip etti. Yeni Hastane Caddesi’nde durdurulan otomobilde, 4 parça halinde toplam 2 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Peren Birsaygılı Mut, Siyonist Edebiyatı İnceledi

Yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail'in kuruluşunda etkili olan 30 siyonist yazarın eserlerini ve dönemin yayın organlarını derinlemesine inceledi.
Haberler

Edirne Vali Yardımcısı Vefat Etti

Ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, hem meslektaşları hem de halk tarafından sevilen bir isimdi. Valilik, vefatına üzüntüyle yanıt verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.