Muş’ta 2 Kilo 15 Gram Uyuşturucu Yakalandı

POLİS EKİPLERİ UYUŞTURUCUNUN TAKİBİNDE

Muş’ta, polis ekipleri tarafından bir otomobilde 2 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

FİZİKİ TAKİP SONUCU YAKALAMA

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen şüphelileri dikkatli bir şekilde fiziki olarak takip etti. Yeni Hastane Caddesi’nde durdurulan otomobilde, 4 parça halinde toplam 2 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.