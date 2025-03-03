Muş’ta 224 Sporcunun Katıldığı Turnuva Başladı

MUŞ’TA SATRANÇ TURNUVASI BAŞLADI

Muş’ta 3 farklı kategoride toplam 224 sporcunun katılımıyla düzenlenen satranç turnuvasında mücadeleler bugün başladı. Muş’taki bu etkinlik, Türkiye Satranç Federasyonu Muş İl Temsilciliği ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Turnuva, 7 Mart Cuma gününe kadar devam edecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında Muş Yeni Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda küçükler, yıldızlar ve gençler kategorileri için kıyasıya mücadele ediliyor.

KATILIMCILAR VE REKABET

Turnuvaya, küçüklerde 15, yıldızlarda 13 ve gençlerde 28 takım olmak üzere toplam 56 takım katılıyor. Sporcular, şampiyonluk için büyük bir rekabet sergilerken, satranç tutkunları da turnuvaya yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye Satranç Federasyonu Muş İl Temsilcisi Muhsin Gök, “Bugün Muş’ta başlayan turnuva, 7 Mart Cuma gününe kadar sürecek. Turnuva küçükler, yıldızlar ve gençler olarak 3 ayrı grup halinde olacak. Bu gruplarda kızlar ve erkekler ayrı olarak katılabiliyor. 56 takım katıldı. Her takımda 4 kişi bulunuyor ve toplamda 224 oyuncu mücadele ediyor. Bu katılım bizim için oldukça önemli ve büyük bir başarı. Satrancı Muş’a, ilçelerine, köylerine ve her yere yaymayı ve sevdirmeyi hedefliyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN YORUMLAR

Turnuvaya katılan öğrencilerden Rumeysa Demir, “Satranç benim için bir zeka oyunudur. Çok sevdiğim oyunlardan birisidir. Arkadaşlarımızla birlikte buraya katıldık. Arkadaşlarımızla konuşarak oyun planımızı belirledik. Takımımız çok iyi sonuçlar aldı” şeklinde ifade etti.