Muş’ta 6. Kat Yangını, 11 Yaralı

YANGINDA MAHSUR KALAN BEŞ KİŞİ KURTARILDI

Muş’ta 7 katlı bir binanın 6’ncı katında çıkan yangın nedeniyle içeride mahsur kalan 5 kişi, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Aynı zamanda dumandan etkilenen 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangında toplamda 3 daire zarar gördü.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Saray Mahallesi’ndeki Bostankent Sitesi’nde, 7 katlı apartmanın 6’ncı katında yangın çıktı. Site sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine polis, zabıta, Muş Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA olay yerine yönlendirildi. Alevler hızla daireyi sardı. Üst katta mahsur kalan 5 kişi, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü ve 3 dairenin zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.