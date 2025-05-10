Muş’ta 7. Lale Festivali Yapıldı

7. LALE FESTİVALİ KAPSAMINDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Muş’un Korkut ilçesinde “7. Lale Festivali” çerçevesinde bir doğa yürüyüşü yapıldı. Valilik ve Genç Adımlar Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali Avni Çakır ve beraberindekiler, Tanköy köyünden başlayarak Korkut ilçesine kadar uzanan 7,5 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı.

ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Yürüyüşün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çakır, mühendisliği ve yürüyüşü içeren etkinliklerin önemine dikkat çekti. Kentin bu tür etkinliklere ihtiyacının bulunduğunu belirten Çakır, “Muş doğa ve yürüyüş sevenler için bir hazinedir. Fırsat buldukça arkadaşlarımızla doğaya çıkıyoruz. Festival ile bütünleşen bir etkinliği gerçekleştirdik. Tanköy köyünden Korkut ilçemize kadar 7,5 kilometre yürüdük. Bu etkinliği Genç Adımlar Derneği ile yaptık. Yeni kurulmalarına rağmen güzel işlere imza atıyorlar. Her hafta güzel bir katılımla etkinlik gerçekleştiriyorlar. Yapacakları projeleri destekleyeceğiz. Onlarla beraber ilimizin kültür ve yürüyüş rotalarını hep birlikte keşfedeceğiz.” dedi.

KEŞFEDİLMEMİŞ ALANLARA DESTEĞE HAZIRIZ

Çakır, kentin henüz keşfedilmemiş yerlerinin bulunduğunu vurgulayarak, “Valilik olarak bu konuda niyetli gruplara her türlü desteğe hazırız. Bu anlamda özellikle yeni aktif memurlarımıza, ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza buradan duyurmuş olalım. Onlar da seve seve üye kabulüne açıktırlar. İnşallah onlarla birlikte Muş’umuzun her bir noktasını karış karış gezmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Yürüyüşe, Vali Yardımcıları Mustafa Batuhan Alpboğa ve Tahir Yılmaz, Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Vali Çakır’ın eşi Bahar Çakır ve dernek üyeleri ile gençler katıldı.